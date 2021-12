Final de 'American Idol' tem sua menor audiência

A final do programa de calouros "American Idol", do canal de TV Fox, atraiu a menor audiência de seus 13 anos no ar - somente 10,1 milhões de telespectadores, 29 por cento a menos que o ano passado, pior cifra anterior, de acordo com estimativas iniciais da emissora.

O programa, que coroou o cantor Caleb Johnson, da Carolina do Norte, na final de duas horas na noite de quarta-feira, já foi uma grande atração na Fox, chegando a ser visto por mais de 30 milhões de pessoas em seu auge.

Mas o "American Idol" vem sofrendo uma queda permanente de público nos últimos anos, alcançando uma média de oito milhões de pessoas por espisódio nesta temporada, apesar de ter as celebridades Jennifer Lopez, Keith Urban e Harry Connick Jr. como jurados.

A final também viu uma perda significativa de público entre 18 e 49 anos, faixa cobiçada pelos anunciantes e que só chegou a 3,3 milhões de pessoas neste ano.

No ano passado, a decisão teve uma audiência de 14,2 milhões de telespectadores, seu número mais baixo até então e a primeira vez que a final atraiu menos de 20 milhões de pessoas, mesmo contando com figuras de primeiro escalão como Mariah Carey, Nicki Minaj e Urban no júri para alavancar a audiência em queda.

Em comparação, o programa "The Voice", da NBC, atraiu 11,6 milhões de pessoas em sua final de terça-feira.

O "Idol" será reduzido das aproximadas 50 horas para 37 na próxima temporada, disse o presidente da Fox, Kevin Reilly, no início deste mês.

Em 2013, o produtor de longa data do "Idol" Nigel Lythgoe foi demitido por causa da baixa audiência e substituído pelo produtor sueco Per Blankens.

