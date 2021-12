Fim de ano na Record tem Adriana Garambone

Em dezembro, Adriana Garambone encara duas situações bem distintas na tela da Record. A atriz protagoniza o telefilme O Amor e a Morte e também estrela a comédia romântica Casamento Blindado. As atrações fazem parte da programação especial da emissora para este fim de ano. Uma boa oportunidade para os fãs da atriz matarem a saudade, já que ela estava fora do ar há um ano, desde que terminou a novela Rebelde, ano passado.

O primeiro a entrar em cartaz é Casamento Blindado, no dia 17. No especial, Adriana dá vida à veterinária Pillar, que é casada com o professor Alan (Roger Gobeth). A ideia do programa é mostrar como é difícil manter um relacionamento, colocando em cena histórias de casais com diferentes idades e problemas. A produção é uma parceria da emissora com a produtora paulista Swen.

"A nossa questão é que a Pillar é mais bem-sucedida que o Alan. De forma leve, abordamos a desvalorização dos professores. O fato de ele ganhar mal gera um ponto de desequilíbrio na relação, pois ela é uma veterinária e ganha muito mais que ele", adianta a atriz, que aponta o assunto como um tema recorrente na sociedade atual.

"Muitas mulheres passaram a ganhar mais que seus maridos e existem várias relações com esse tipo de problema. Os homens estão acostumados a ficar com mulheres mais novas e dependentes deles. Mas a situação mudou e eles ainda estão se adaptando", observa Adriana.

Se Pillar deve fazer o telespectador rir, sua personagem em O Amor e a Morte deve fazer chorar. O telefilme será apresentado no dia 20 de dezembro e é baseado em quatro contos do escritor alemão Thomas Mann, adaptados por Marcílio Moraes em comemoração ao ano da Alemanha no Brasil.

A história começa com um diretor de teatro, cinema e televisão, convidando um grupo de quatro amigos para uma reunião, à noite, em um estúdio de filmagem. Assim que chegam, todos ficam sabendo o motivo do encontro: o diretor que os convidou, Henrique (Floriano Peixoto), anuncia que vai morrer no dia seguinte.

Filme

A personagem de Adriana se chama Maria e compartilha com Henrique o perfeccionismo e o amor pela arte. A produção faz parte dos especiais de literatura exibidos anualmente pela Record, como A Tragédia da Rua Flores, que foi ao ar em 2012.

"Esse caráter de obra fechada, de ser rápido e de a gente saber o que acontece com o personagem é muito legal. Podemos fazer uma linguagem de cinema, o que em uma novela não tem a menor condição de acontecer. O trabalho do ator é o mesmo, a nossa construção não muda, mas a qualidade é maravilhosa", comenta a atriz.

Adriana já gravou os dois trabalhos e filma uma comédia no Rio: A Esperança É a Última que Morre. O longa de Calvito Leal levará para as telonas a galera do humor na TV, como Dani Calabresa e Katiuscia Canoro.

