Fim da linha: Carminha é desmascarada nesta sexta à noite

A pose de santa e esposa fiel de Carminha (Adriana Esteves) está com as horas contadas. No capítulo de "Avenida Brasil" que vai ao ar nesta sexta-feira, 5, na Globo, Max (Marcello Novaes) sem dó nem piedade decide desmascarar a megera para a Família de Tufão (Murilo Benício).



Depois de quase morrer em uma armadilha provocada por Carminha e Lúcio (Emiliano D'Avila), Max consegue sobreviver graças à ajuda de Lucinda (Vera Holtz) e decide voltar à casa de Tufão para colocar a vilã contra a parede. Como parte de sua vingança contra a vilã, o ex-comparsa decide aterrorizar Carminha até que ela se humilhe para ele.

Desesperada, a megera vai até o quarto de Max. Lá, a moça, que não é boba nem nada, pede desculpas e faz novas promessas para se livrar das ameaças, mas ele não dá o braço a torcer. Sem ter como fugir, a moça tenta se trancar no seu quarto, mas é surpreendida por Jorginho. "Sabe por que o Max veio aqui, Carminha? Pra te detonar. A Nina teve lá na mãe Lucinda. Ela confirmou que o Max tá cheio de ódio, ele quer se vingar de você", dispara o rapaz.

Ainda desesperada, Carminha tenta fugir pela janela, mas Max vai atrás dela, tranca a bruxa em um canil e a amordaça.

Antes de sair da mansão, o marido de Ivana (Letícia Isnard) deixa o envelope dentro de uma caixa de presente. Ao abrir, Ivana vai ter um ataque e mostrar as fotos para o restante da família. Muricy (Eliane Giardini) passa mal e desmaia. Leleco e Adauto (Juliano Cazarré) ficam boquiabertos. Tufão confronta Carminha dizendo que agora todo mundo já sabe quem ela é de verdade.

adblock ativo