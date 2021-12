Filmes para instigar e provocar o espectador

Já teve aquela sensação de assistir a um filme e “brigar” o tempo todo com a história? Ano passado, dois lançamentos do cinema – distintos na essência – se encaixam bem nessa categoria: Mãe e Raw.

Do primeiro, você provavelmente já ouviu falar. Protagonizado por Jennifer Lawrence, ele entrou em cartaz em setembro no circuito comercial. Não ficou muito tempo, mas fez bastante barulho ao se vender como um suspense.

Dirigido por Darren Aronofsky, a mesma mente por trás do terror psicológico Cisne Negro (2010), Mãe é o tipo de filme que se divide em dois momentos bem distintos: no primeiro, temos a sensação de agonia, enquanto a personagem de Jennifer vê a casa com o marido, um escritor, sendo “invadida” por estranhos.

O roteiro no início do filme mostra esse escritor com dificuldade de criar e a esposa tentando reconstruir a casa, uma construção isolada que havia sido assolada pelo fogo. Quando estranhos batem à porta, o marido decide acolhê-los, causando uma sensação muito desconfortável na esposa.

Sem nomes

Nenhum dos dois – ou qualquer outro, por sinal – tem nome. Nesse primeiro momento, fica grande o suspense e o nervoso trazido pela presença dos estranhos na casa.

Na segunda hora do filme, no entanto, a coisa muda tanto de figura que vira uma verdadeira luta tentar entender.

Isso porque centenas de pessoas invadem a casa em um verdadeiro culto ao escritor, tentando alcançá-lo. À protagonista, resta o absoluto desespero frente àquela invasão surreal. Aos espectadores, fica a confusão absoluta.

Trote

Essa confusão acontece em menor escala em Raw, drama francês de Julia Ducournau. Aqui, uma garota começa a vida em uma faculdade de veterinária. Tímida e vegetariana, ela tem dificuldade de se relacionar com os colegas.

No trote, é forçada a comer um pedaço de carne crua. É então que a garota passa a sentir um desejo compulsivo por carne – incluindo humana, o que vai desenrolar um drama familiar, e meio que hereditário.

O que ambas as produções têm em comum é o fato de que, conforme a história de desenrola, quem está do outro lado sente um misto de curiosidade com confusão.

No entanto, é interessante pelo fato de que a história não vem pronta: o tempo todo você se envolve ao tentar compreender o roteiro. Isso é bom quando pensamos em uma indústria com enredos bem semelhantes.

