Filme Escravos e Santos terá exibição gratuita nos Barris

O filme "Escravos e Santos" vai ser exibido neste sábado, 4, na Biblioteca Pública da Bahia, nos Barris, em Salvador. O documentário já foi apresentado em quatro festivais de cinema negro e pan-africano nos EUA, e venceu o prêmio de Melhor Documentário de Curta-metragem no BlackStar Film Festival 2015. Gravado no sudoeste baiano, o longa é considerado um registro da memória oral dos descendentes de africanos no Brasil.

A exibição do filme faz parte da programação "Encontros com Biko", realizada pelo Instituto Cultural Steve Biko, com a participação do diretor Márcio Momó de Abreu, que vai relatar aos presentes o processo de realização e suas motivações.

adblock ativo