Filme de Irmã Dulce começa a ser rodado em Salvador

O longa sobre a vida de Irmã Dulce, que leva o mesmo nome, começa a ser filmado nesta terça-feira, 15, em Salvador.

Produzido por Iafa Britz ("Se eu fosse você", "Nosso Lar" e "Minha Mãe é uma Peça"), o longa, que está em fase de pré-produção, é dirigido por Vicente Amorim e será gravado em diversas locações, criadas e adaptadas a partir de ambientes reais.

As cenas serão rodadas em locais históricos da capital baiana, como o Pelourinho e a Igreja de São Francisco, e vão reproduzir momentos marcantes da vida da religiosa, como a visita dela ao Terreiro de Mãe Menininha do Gantois e a visita do Papa João Paulo II, em 1991, quando Irmã Dulce foi ovacionada pela multidão.

As atrizes Bianca Comparato e Regina Braga se dividirão para interpretar a protagonista quando jovem e a partir dos 45 anos, respectivamente.

"Irmã Dulce" conta a história da mulher que, indicada ao Prêmio Nobel e chamada em vida de "Anjo Bom da Bahia", foi beatificada pela Igreja, em 2011, e nunca se importou com títulos. Seu único objetivo era amparar e confortar os necessitados.

A estreia do filme está prevista para o final deste ano, quando Irmã Dulce completaria 100 anos.

