Filho de Morena irá mendigar nas ruas do Rio

O filho de Morena (Nanda Costa) vai sofrer muito nos próximos capítulos de Salve Jorge. Com saudades de Théo (Rodrigo Lombardi), Junior (Luiz Felipe Mello) vai pegar um ônibus escondido para encontrar o capitão.

No meio do caminho, no entanto, o menino vai acabar sequestrado por um morador de rua e obrigado a mendigar. A avó, Lucimar (Dira Paes), vai ficar desesperada com o sumiço do neto.



