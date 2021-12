Filhas de Flávia Alessandra e de Didi estarão em "Malhação"

Giulia Costa, de 15 anos, filha de Flávia Alessandra com o diretor Marcos Paulo, morto em 2012, vai tentar seguir os passos dos pais. Ela vai estrear como atriz na próxima temporada de "Malhação", da Globo.

O empresário e assessor de Flávia confirmou a informação para o UOL, nesta terça-feira, 19, e lembrou que a jovem já participou de algumas peças de teatro no passado.

Outro nome já definido para a atração é Lívian Aragão, de 16 anos, filha do humorista Renato Aragão. As informações são da colunista Patricia Kogut, do jornal "O Globo".

Além de Giulia e Lívian, a nova temporada vai contar ainda com Juliana Knust, Murilo Rosa, Vanessa Gerbelli e Solange Couto, que volta à Globo após quatro anos na Record.

adblock ativo