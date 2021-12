A pequena Julie de Assis, 14 anos, filha do músico Cicinho de Assis, entrou na competição do The Voice Kids, que estreou neste domingo, 3. A baiana encantou os jurados logo nas primeiras notas da canção "Retrato da Vida" e todos viraram a cadeira para ela, deixando a menina muito emocionada. Por conta disso, ela parou de cantar algumas vezes. Mesmo assim, a jovem cantora foi auxiliada por Ivete, que cantou alguns trechos da música com Julie.

Entre Carlinhos Brown, a dupla Vitor e Léo e Ivete, Júlia escolheu a cantora baiana como técnica no jogo. Depois que a jovem se apresentou, Ivete lembrou que já havia cantado com ela quando Julie era mais jovem. "Ainda bem que eu virei", comentou.

Logo depois da aparição no programa global, internautas já comentavam sobre a menina nas redes sociais: "Acabei de vê-la no The Voice. Canta muito a menina", disse uma internauta.

Da Redação Filha de Cicinho de Assis entra no The Voice Kids

The Voice Kids

A primeira edição do The Voice Kids começou neste domingo, 3, na TV Globo. O programa tem apresentação de Tiago Leifert e Kika Martinez.

Na primeira fase, conhecida como audições às cegas, os candidatos se apresentam e são avaliados apenas pela voz. Os técnicos viram as cadeiras e montam os três times, cada um com 24 vozes.

Na etapa seguinte, os competidores cantam em trios.

adblock ativo