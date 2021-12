Figurinistas da TV ensinam truques para valorizar o corpo

Quando se tem 20 e poucos anos, parece que qualquer roupa cai bem. Mas, conforme os anos vão se passando, a saída para quem quer se manter elegante é escolher peças de vestuário que disfarcem os defeitinhos e valorizem os pontos fortes.

Um bom exemplo do sucesso desta equação é a personagem Beatriz, interpretada pela atriz Glória Pires na novela Babilônia (Globo). Apesar de sua intérprete estar em ótima forma física, ela não é considerada uma das mulheres com o corpo mais perfeito da TV, mas, mesmo assim, é uma das mais elegantes e copiadas atualmente.

O figurino de Beatriz foi desenvolvido de acordo com a personalidade da personagem: uma mulher chique e sexy, que sempre investe no clássico. Helena Gastal, figurinista-chefe da novela, conta que o tipo físico mignon de Glória Pires contou na hora de escolher as roupas de Beatriz.

"Os vestidos wrap, que são transpassados, são uma grande marca de Beatriz. Ela está sempre pronta para o que vier e usa roupas práticas, como vestidos e saias, que podem ir do casual ao corporativo. Também opta por roupas com a cintura marcada e, apesar de preferir modelos que valorizem suas curvas, nunca veste nada vulgar. Os decotes são em 'V' e ela sempre está de saltos altos e mostra bastante a pele", explica ela.

Roupas que alongam

"A Glória Pires é baixinha, tem um formato de corpo quadrado e cintura pouco marcada. A melhor opção para ela são looks que criem uma ilusão de cintura, alonguem as pernas e a faça parecer mais alta", avalia a personal stylist Titta Aguiar, autora dos livros Personal Stylist, Acessórios e Moda Artesanal Brasileira na Visão de um Personal Stylist, todos da editora Senac.

Uma das dicas da especialista é apostar em visuais monocromáticos, com a parte de cima e de baixo da roupa da mesma cor, o que é uma das marcas registradas da personagem Beatriz na novela. "Ela também deve evitar roupas com muito volume".

Para a consultora de moda e imagem Camila Diniz, quem tem corpo parecido com o da atriz pode abusar dos coletes e casacos que marcam a cintura, dos vestidos transpassados e acinturados e das peças com cortes retos.

Outra dica é dar preferência a sapatos na cor nude ou no mesmo tom da pele ou da calça, para evitar quebra visual, o que faz parecer mais baixa. "Blusas por dentro da calça, camisas largas, golas altas e jaquetas curtas também acentuam os defeitos e devem ser evitados", diz.

Beatriz, interpretada pela atriz Glória Pires em Babilônia (Foto: Alex Carvalho | TV Globo)

A personal stylist e blogueira de moda Juliana Parisi aconselha o uso de calças flare (com a barra mais larga), retas ou pantalonas, que alongam a silhueta. "Sandálias fechadas, como os modelos gladiador, devem ser evitadas, pois achatam as pernas. O mesmo efeito é causado pelas saias e vestidos midi, aqueles com comprimento abaixo do joelho".

Desafios

Quem também é baixa e tem pernas curtas, mas, ao contrário de Glória Pires, tem a cintura bastante acentuada e o quadril avantajado, pode se inspirar nos modelos usados pela apresentadora Fátima Bernardes, do Programa Encontro (Globo).

"Ela tem o biótipo 'pera' e um dos desafios é disfarçar os culotes e coxas grossas", diz Camila Diniz. Para isso, a expert em moda ensina que o melhor truque é chamar a atenção para a parte superior do corpo.

"Vale tudo: peças trabalhadas, estampadas, com renda, estruturadas nos ombros ou com mangas e detalhes chamativos. Texturas e colares também são ótimas opções", completa. Devem ser evitadas as roupas muito justas, saias-lápis, casaquetos e peças de cintura baixa.

A dica de Juliana Parisi é apostar em vestidos e saias evasês, que disfarçam o quadril largo e destacam a cintura fina. "Mulheres como a Fátima não devem usar peças muito claras, muito justas ou muito volumosas na parte inferior do corpo. As melhores apostas são as blusas e camisas com estampas e cores vibrantes e estampas, calças flare ou retas e de cor escura, e saias e vestidos levemente rodados".

Triângulo invertido

Outra mulher admirada por sua postura e estilo na TV é a apresentadora Ana Maria Braga, do programa Mais Você, também da Globo. Diferentemente de Glória e Fátima, ela tem a parte superior do corpo - ombros e busto - mais proeminente.

"Ela tem o corpo no formato de triângulo invertido e deve diminuir o volume em cima e valorizar o quadril. Blusas com decote em 'V' são uma boa alternativa, pois ajudam a diminuir a largura dosombros", orienta Titta Aguiar.

A figurinista da Globo, Helena Gastal, concorda: "Os seios volumosos podem ser disfarçados por decotes em 'V', pois vai bem em todos os tipos de colo. A barriguinha saliente pede uma camisa mais larguinha. Mas não se pode esquecer de marcar a cintura, para a pessoa não ficar quadrada".

Quanto aos tons, de acordo com Camila Diniz, o melhor é usar blusas com cores escuras na parte de cima do corpo e calças e saias de lavagem mais clara, além dos cintos largos.

Outra mulher admirada por seu estilo na TV é a apresentadora Ana Maria Braga (Fotos: TV Globo)

