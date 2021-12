Figurinista baiano está em competição do "Fantástico"

O baiano Cássio Caiazzo, de 31 anos, está entre os seis figurinistas que vão participar do quadro "Como Manda o Figurino", do "Fantástico" (Globo), que tem início no próximo domingo, 22.

A atração é uma competição que tem como objetivo descobrir um novo talento. Quem ganhar a disputa ainda vai se juntar ao time da emissora para trabalhar em uma produção que vai integrar a programação da comemoração de 50 anos da Globo.

"Eu sempre fui um menino muito curioso, inquieto. Eu não sou o figurinista que desenho simplesmente e acho bonitinho", disse Caiazzo, em entrevista ao programa.

Em Salvador, Cássio Caiazzo já trabalhou como coordenador de figurino do Teatro Castro Alves (TCA). Ele também ministra palestras e oficinas sobre a área.



Campanha

Amigos e parentes do figurinista já iniciaram uma campanha pelas redes sociais. "Vamos ajudar. O figurinista baiano Cássio Caiazzo, está participando de uma competição, coloca aí ‪#‎timeCassio‬ !!!"

