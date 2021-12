Festival de Improvisação chega a Salvador

A quarta edição do Festival Internacional de Improvisação (Fimpro) chega a Salvador pela primeira vez. O evento, que acontece desta quinta-feira, 02, a domingo, 05, nos teatros Sesc-Senac e XVIII, traz apresentações de espetáculos de companhias do Brasil e da Colômbia, além de debates e encontros com artistas.

Hoje, no Teatro Sesc-Senac do Pelourinho, às 20 horas, será apresentado o espetáculo Passageiros, grátis, fruto da parceria das companhias Acción Impro (Colômbia) e Cia. Do Quintal (Brasil).

O grupo brasileiro, de São Paulo, também apresenta no sábado, no Teatro Sesc-Senac, às 20 horas, Jogando no Quintal, com entrada franca. César Gouvêa, integrante da Cia Do Quintal , afirma que a trupe, que completará 11 anos de atividade, tem se dedicado à pesquisa do palhaço, da improvisação e do teatro. "Quando iniciamos, pouquíssimos grupos brasileiros trabalhavam com a improvisação. De 2005 a 2007 , organizamos festivais do gênero e conhecemos a companhia colombiana, o que resultou neste projeto", afirma.

Dramaturgia compartilhada - Passageiros tem duração de 50 minutos e, de acordo com Gouvêa, "é uma peça de dramaturgia compartilhada, onde se misturam textos de autores do grupo com improvisações a partir de sugestões da plateia".

Já o espetáculo Jogando no Quintal é um "jogo de improvisação" feito por palhaços-atletas com toda a ambientação de uma partida de futebol: hino, clube, placar, bandeiras, juiz, jogadores e a torcida. As cenas são criadas a partir de sorteios ou temas sugeridas pela plateia. No final, é o público que julga qual o time que se saiu melhor.

Debate e encontro - No sábado, às 14 horas, acontece o debate O Improviso na Contemporaneidade, no Teatro XVIII (Pelourinho), com entrada franca. Já no domingo, das 10 horas às 13 horas, no Teatro XVIII, está programado o Encontro Artístico com Cia. Do Quintal. Atores, diretores e professores da área podem se inscrever.

O festival, patrocinado pela Vivo, por meio do Vivo EnCena, conta com os benefícios da Lei Federal de Incentivo à cultura. A curadora do festival, a atriz e professora da UFMG Mariana Muniz, informa que o montante destinado ao projeto pela Lei Rouanet foi de R$ 500 mil.

O Simpro foi criado em 2007, em Belo Horizonte. Em 2011, foi apresentado em Belo Horizonte e São Paulo e, agora, em 2013, a programação contempla seis capitais: São Paulo (SP), Salvador (BA), Belém (PA), Belo Horizonte (MG), Aracaju (SE) e Vitória (ES).

"O objetivo é difundir a improvisação e estabelecer as redes de contatos entre as pessoas que praticam arte", complementa Mariana. Para a curadora, "improvisar diante do público exige uma cumplicidade muito grande e desafios, já que o público não sabe o que vai ver e o artista o que vai fazer. O treinamento é que lhe permite jogar com o imprevisível".

