Festival da Música Ilimitada é adiado por conta de chuva

Devido as fortes chuvas que atingem Salvador nesta quinta-feira, 9, dois shows do Festival da Música Ilimitada foi adiado.

Segundo a organização do evento, os shows, que aconteceria nesta sexta-feira, 10, e sábado, 11, não poderá acontecer, por impossibilidade técnica e comprometimento das montagens dos equipamentos e das demandas logísticas previstas pela produção. Uma nova data será divulgada em breve.

O festival contaria com shows de MV Bill, Os Agentes, Nouve e O Terreiro nesta sexta, e Adão Negro, Bemba Trio, Ganhadeiras de Itapuã, Efeito Manada e Preto Sábio, no sábado, no Pelourinho.

O Festival da Música Ilimitada é promovido pela Odò Produção Cultural, com o patrocínio da TIM e do Governo do Estado da Bahia, por meio do Programa Estadual de Incentivo ao Patrocínio Cultural, FazCultura.

