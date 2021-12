A noite deste sábado, 18, na 14ª edição do Big Brother Brasil, vai dar o que falar. O primeiro beijo dessa edição do programa aconteceu entre duas mulheres. As sisters Clara e Vanessa trocaram beijos na pista de dança.

Clara, que já assumiu também gostar de mulheres, apesar de não ter tido ainda nenhum relacionamento sério, foi quem tomou a iniciativa. Depois do beijo ela ainda brincou com os brothers da casa: "Vocês estão tudo com inveja, né?". A loira desinibida ainda completou: "Eu acho ela (Vanessa) muito gostosa, mas não aguentaria namorar com ela. Ia me dar muito trabalho".

Da Redação Festa do BBB 14 tem beijo entre duas mulheres; assista

