Festa do BBB 14 é marcada por discussões entre casais

Com o tema Idade da Pedra, a festa da noite desta quarta-feira, 5, no Big Brother Brasil 14 foi marcada por discussões entre casais. Sentindo um distanciamento de Marcelo, após ficar com Junior, Letícia pediu para o brother não se afastar dela. Já Marcelo, que revelou que gostaria de chegar à final do BBB14 com Angela, deu investidas na sister, que se esquivou e avisou: "Você está me cercando".



Em seguida, ela ponderou com Aline o porquê de não ficar com o brother: "Tem cara de ser muito grudento". Em outra oportunidade, quanto conversavam, a sister avisou a Marcelo: "Você não precisa chegar em mim toda a festa".

Roni e Tatiele também tiveram uma discussão durante a festa. A modelo chegou a mostrar-se arrependida por ter ficado com o brother.



Durante a festa, Franciele chegou a propor a Diego: "Vamos sacudir a Sibéria", mas no quarto, o casal acabou se desentendendo mais uma vez. Diego chegou, inclusive, a mudar de cama, deixando a sister sozinha e chorando. A produtora de eventos não aguentou e resolveu desabafar na varanda com Marcelo: "Ele é muito louco".



Enquanto as brigas rolavam entre os casais, Valter tentava se aproximar de Aline na pista de dança.

Clara e Vanessa

As sisters iniciaram a noitada emburradas. A falta de conversa entre elas fez com que Clara chorasse e desabasse com Letícia: "Ela parece que está me usando". Depois do desabafo, a loira voltou para a pista de dança, e Vanessa acabou saindo de perto dela. A modelo mostrou irritação com Clara, pois ela é muito amiga de Cássio.



Depois de ficarem boa parte da festa sem se falarem, Clara resolveu se entender com Vanessa. A sister disse que a modelo era tudo pra ela tem dentro do confinamento, e, com direito a 'eu te amo', as duas se beijaram.

Manhã

Deitada no colo de Junior, na manhã desta quinta, a sister Letícia beijou o paulistano que propôs que eles voltassem a dormir. O brother questionou se Letícia agarraria ele quando estivessem deitados e a sister não se intimidou respondendo com um jesto que "só um pouquinho". Os dois levantaram da cadeira na varanda e seguiram para o Quarto do líder.



No caminho, Junior ironizou a roupa da mineira. "Grande esse short, hein?!", comenta o brother querendo dizer o contrário. Logo depois ele abraça Letícia por trás e decidem dormir em quartos separados.



No Quarto Festa, Marcelo estava deitado na mesma cama de Vanessa, quando o paranaense brincou com a paulista enconstando o pé frio nela. Vanessa se contorceu e reclamou, mas o brother replicou "o pé é gelado mas o coração é quente", disse ele, sorrindo. Entretanto, Tatiele lembrou de Clara. "Pode parar de se aproveitar da minha amiga que eu vou contar para a Clarinha".

Enquanto tomavam café na Casa-Grande, Roni contou para Marcelo que, depois da festa, Clara e Vanessa ficaram andando pela casa vestindo apenas roupas íntimas. O modelo confessou para o brother que ficou espionando as duas. "As duas andando de calcinha e sutiã ontem [quarta-feira] à noite. Eu fingi que estava dormindo". Marcelo afirmou não ter visto nada. "Eu ouvi ela (Vanessa) falando alto no quarto". Roni revelou para o curitibano: "Muito me interessou".

Do lado externo da casa, Franciele desabafou com Letícia e Cássio sobre os desentendimentos recentes que tem tido com Diego. A gaúcha não tem gostado das atitudes do carioca.



Franciele não resistiu e chorou ao falar com os brothers. "Eu estou chateada, de verdade. Não esperava". "Não esperava o que? Brigar de novo?", disse Cássio, irônico. "Dormindo, não. Estou sendo muito maltratada por ele aqui dentro. Não tenho essa paciência", continua Franciele.

adblock ativo