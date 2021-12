"Fernando virou a cara para a Amanda", diz ex-BBB Angélica

O clima da final do "Big Brother Brasil" não foi dos melhores nesta 15ª edição. Além dos participantes não demonstrarem muito afeto entre si nesta terça-feira, 7, Amanda mal recebeu algum tipo de afeto de Fernando, seu então namorado.

A ex-BBB Angélica chegou a dizer que a situação não ficou nada boa entre Amanda, Fernando e Aline. A técnica de enfermagem disse que Fernando virou a cara para Amanda quando a segunda colocada do reality show tentou beijá-lo. Aline e Amanda não chegaram nem a se cumprimentar na final

"Quando a Amanda saiu, ela beijou a família e foi beijar a boca do Fernando e ele virou a cara e falou: 'para, para, para'. Eu a puxei no canto e falei: 'Não fala com ele, depois eu te explico'. Ela perguntou: 'O que está acontecendo?' E eu respondi: 'Depois conversamos. Só quero que você saiba que tem família", contou Angélica, em entrevista ao EGO, na festa da final realizada na boate Zax Club, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

Angélica afirmou que a amiga ama Fernando, mas não acredita que nos sentimentos dele por ela: "Ela precisa saber que não existe amor da parte dele. Eu gosto da Amanda e se depender de mim ela não derruba uma lágrima pelo Fernando. Acho que ela vai tomar um baque quando cair na real", contou.

A ex-BBB acredita que o produtor gosta mesmo é de Aline e que vai tentar uma aproximação com a loira. "Se Aline perdoar, Fernando fica com ela", acredita.

Na manhã desta quarta-feira, 8, no programa "Mais Você", Ana Maria Braga reuniu todos os ex-participantes. Entre uma pergunta e outra, a apresentadora questionou Aline sobre o romance de Fernando e Amanda, logo após ela deixar a atração.

"Quem sou eu para julgar? Eu perdoo, mas não quer dizer que eu aceite", disse Aline sobre o affair entre o brother e Amanda. Nos bastidores, a loira voltou a dizer que está solteira e focada na carreira.

