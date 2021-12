Fernando vence prova e é o novo líder do BBB15

Fernando é o novo líder do Big Brother Brasil 15. O produtor cultural foi o último a deixar a prova de resistência após quase 12 horas. A vitória se deu depois que Angélica, seu par na prova, desistiu.

"Vou te abandonar. Parabéns, você é o novo líder", disse a auxiliar de enfermagem antes de apertar o botão vermelho que confirmaria a desistência. Ela saiu da prova com a ajuda da produção do programa e sentindo dores no pé.

Além da liderança, Fernando vai levar para casa o prêmio de R$ 10 mil e um carro.

adblock ativo