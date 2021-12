Fernando faz sucesso entre as mulheres do BBB 15

Mesmo que não ganhe o prêmio milionário do Big Brother Brasil 15, o brother Fernando já pode se considerar um grande felizardo, pois está sendo disputado por duas gatas: Amanda e Aline. Fernando dormiu duas noites seguidas com Amanda. Na última, de conchinha. Porém, o garanhão já deixou claro que não quer nada com Amanda. "Vai chegar um momento que eu vou ter que falar de uma forma que ela entenda que não vai rolar", desabafou o brother para Marco.



Já para Aline, ele se declarou. "Eu queria muito que você ficasse. Eu falei isso para todo mundo que me perguntou. Falei claramente. Acho que seria legal se você ficasse. Você é muito mais leve. Você é linda, legal e do seu jeito". Aline também está encantada pelo cara. "Eu vejo todo mundo falando sobre você encantado. Quando você se apresentou ali, você me encantou. Eu pensei: 'Que cara bacana!'. Mas não sou só eu quem penso isso. É todo mundo", derrete-se a loira.



"É bom estar perto de você. Eu gosto de estar perto de você. É cabuloso isso", finalizou a gata. Fernando falou das noites com Amanda. "No primeiro dia estava a maior friaca e a gente dormiu abraçado. E eu já comecei a sentir. Eu pensei: 'O que eu faço?'. É uma coisa que eu não quero, mas é um erro meu porque não travei".

