Fernando é cobiçado por três sisters no BBB

O brother Fernando está tirando o fôlego da mulherada da casa do Big Brother. Após dormir com a sister Amanda, o produtor cultural foi alvo de conversas na casa.

Em um papo sobre a noite que eles passaram entre Amanda e outras integrantes, Angélica avisou a moça que também queria ter dormido com Fernando. "A Amanda fica falando que fica com frio, aí falei 'hoje vou deixar você dormir com ele'", brincou a auxilar de enfermagem.

A loira Aline, que está na disputa pela 14ª vaga na casa, disse para Douglas que está a fim de Fernando. "Sabe quando você olha pra pessoa e dá um 'trem' diferente?", comentou ela. O brother alfinetou a loira. "Cê ta na fila, cê sabe, né?", indicando o assédio da mulherada.

Já o cobiçado Fernando disse à Marco que não pensa em ficar com alguém na casa, mas que não irá negar caso role um clima. "Meu posicionamento não mudou desde que eu entrei. Sou solteiro e se acontecesse alguma coisa aqui, não teria problema. Não me prejudicaria", diz.

