Fernando da 'beijaço' em Amanda no "BBB 15"

Fernando finalmente deu um "beijaço" em Amanda no "Big Brother Brasil 15". O brother bem que tentou fazer a linha do homem comportado, mas a vontade falou mais forte e ele resolveu passar a noite com Amanda, no quarto do líder, depois da festa Noite nas Gerais, na quarta-feira, 18.

A empolgação começou depois que, no escurinho, Amanda tirou a bermuda de Fernando para ele dormir mais confortável.

Fernando ainda chegou a dizer que só podia oferecer carinho para ela, mas Amanda não deixou de investir no brother e chamou ele para ir para debaixo do edredom, ambos usando apenas roupas íntimas. Foi quando o produtor cultural não resistiu mais e se rendeu aos encantos da sister.

Depois de todo o movimento debaixo das cobertas, Fernando e Amanda passaram um bom tempo dormindo de agarradinhos.

Veja mais fotos da noite entre Amanda e Fernando:

