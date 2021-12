Fernanda vence BBB13 e leva R$ 1,5 milhão

Como já era esperado, a advogada mineira Fernanda levou o prêmio de R$ 1,5 milhão do Big Brother Brasil 13 com 62,79% dos votos. O gaúcho Nasser foi o vice-campeão, com 28,29%, e levou R$ 150 mil para casa. Andressa foi a terceira colocada com 8,92% e levou 50 mil de premiação.

A campeã saiu da casa sem acreditar na vitória ao ser perguntada por Pedro Bial o que iria fazer a partir de agora. "Bial isso está errado, eu vou dar para aquela família. Eu não estou acreditando nisso, eu vou dar aquela família maravilhosa, meu pai que é meu ídolo, minha mãe que é uma mulher maravilhosa, meus dois irmãozinhos que estão no céu", disse.

O cantor Lulu Santos foi a atração musical do programa. Ele lembrou sucessos como "Um Pro Outro" e "SOS Solidão" acompanhado das famílias dos finalistas e dos ex-participantes da 13ª edição.

