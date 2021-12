Fernanda Souza substitui Miá Mello no The Voice Brasil

Fernanda Souza será a nova repórter do The Voice Brasil, da Globo. Ela substituirá a atriz e humorista Miá Mello, segundo o colunista Flávio Ricco. A assessoria da emissora confirma a saída de Miá, mas não se declarou quanto à substituta. Disse apenas que o novo nome "ainda está sendo decidido pela direção do programa".

O útlimo trabalho de Fernanda na TV foi na novela "Malhação", da Globo, em 2013/2014.

