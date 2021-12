Fernanda Souza estreia talk-show na TV: 'Não quero constranger ninguém'

A experiência no The Voice, em 2014, e no comando do Lollapalooza, em 2015, fizeram Fernanda Souza se reconectar com sua primeira profissão na TV: a de apresentadora. Embora ainda seja lembrada pela órfã Mili, de Chiquititas (1997), ela estreou em 1992 no comando do extinto X-Tudo, um dos clássicos infantis da TV Cultura, quando tinha apenas 8 anos. Hoje, aos 32, ela se reconecta com a atividade à frente do Vai Fernandinha, programa de entrevistas que estreia nesta segunda-feira, 31, no Multishow.

"A intenção é fazer um bate-papo. Podemos dizer que é um programa de entrevistas, mas não é muito convencional. É como se você chamasse um amigo para passar uma tarde em sua casa. E quando você chama um amigo, você come, conversa, cozinha, canta no karaokê... Para cada convidado nós escolhemos a dedo as atividades que faremos. E no meio dessas brincadeiras rola um bate-papo", explica.

Foram gravados 15 episódios em uma mansão no Joá, zona oeste do Rio. O espaço ganhou uma decoração moderna e descolada, e por lá passaram artistas e personalidades da internet, como Neymar, Sandy, Claudia Leitte, padre Fábio de Mello, Thiaguinho (seu marido) e outros nomes, todos pertencentes a seu círculo social. Além do bate-papo, ela irá para a cozinha, fará games e criará situações inusitadas com seus amigos/convidados.

"Essas ações são para deixar o programa leve e descontraído, zero de polêmica. Não quero constranger ninguém. O convidado vai falar o que ele quiser falar, para que ele fique à vontade", afirma.

Com diversos talk-shows presentes na TV, tanto aberta quanto fechada, que sempre buscam extrair informações inéditas de seus entrevistados, a linha 'paz e amor' do Vai Fernandinha parece seguir na contramão de seus concorrentes. Mas a apresentadora o defende: "Os artistas farão coisas que o público nunca viu. Entrevistei o Daniel enquanto ele lavava louça. A Carolina Dieckmann, por exemplo, foi no meio de uma aula de muay thai", comenta.

Embora o programa entre hoje na grade do Multishow, Fernanda antecipou ao E+ que já tem trabalhado na segunda leva de episódios. "Quero fazer a terceira, a quarta, a quinta...", disse.

Vai Fernandinha estreia nesta segunda, 31, às 21h45, no Multishow.

