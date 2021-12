Fernanda Paes Leme está fora do próximo "SuperStar"

Fernanda Paes Leme não fará parte da próxima edição do reality show musical "SuperStar" (Globo). Segundo o colunista Flávio Ricco, do UOL, quem irá fazer os bastidores no lugar da Fernanda é um músico, que ainda não foi escolhido pela direção da atração.

No corpo de jurados, Fábio Junior e Dinho cederam seus lugares para Thiaguinho e Paulo Ricardo. Apenas Ivete Sangalo segue na avaliação dos candidatos.

Fernanda Lima e André Marques também continuam na apresentação da atração.

