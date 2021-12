Fernanda Paes Leme deve apresentar o 'Mais Você'

Sucesso como repórter do "SuperStar", Fernanda Paes Leme caiu nas graças do diretor Boninho e, segundo informações da coluna Retratos da Vida, do jornal 'Extra', ela deve substituir Ana Maria Braga no "Mais Você". De acordo com a publicação, Fernanda é cotada para ficar à frente da atração global ao lado de André Marques durante as férias de Ana Maria, em janeiro.

