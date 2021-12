Fernanda, Otávio e Nelson

Fernanda Montenegro tem viajado pelo Brasil lendo textos de Nelson Rodrigues no espetáculo Nelson Por Ele Mesmo. Mas, a partir de hoje, a atriz estreia no Fantástico (Rede Globo), ao lado de Otávio Müller, uma série com o mesmo nome. Na TV, no entanto, a função dela é orientar a atuação de Otávio, enquanto ele declama crônicas escritas por Geraldo Carneiro e baseadas no livro organizado por Sonia Rodrigues, Nelson Rodrigues Por Ele Mesmo.

Em tom documental, intercalando a atuação de Otávio às intervenções de Fernanda, o programa tem direção de João Jardim e direção de fotografia de Walter Carvalho.

"Nelson, quando vivo, do ponto de vista de dramaturgia, era totalmente desacreditado. Depois que ele morreu, começou a haver um acerto de contas com esse extraordinário criador brasileiro. Após sua morte, o Brasil conceituou-o como um gênio. Mas a minha geração do teatro sempre soube disso", afirma Fernanda, lembrando um episódio extremamente impactante da carreira de Nelson Rodrigues.

"Você sabe que há uma hora na vida do Nelson em que (o poeta) Carlos Drummond de Andrade diz que o teatro dele é podre? Escreve isso", conta, em tom de lamentação.

Cada um dos seis episódios do quadro traz histórias que retratam algumas das temáticas abordadas por Nelson. Como amor, infidelidade e futebol, além de fatos que marcaram a história do cronista. Caso do assassinato do seu irmão, Roberto Rodrigues, aos 23 anos, uma tragédia que abalou profundamente a família e acabou culminando na morte de seu pai, Mário Rodrigues.

"A trajetória do Nelson é por demais trágica em perdas, crises de saúde e desespero de sobrevivência desde cedo", aponta a atriz

Mário era dono do jornal Crítica, que expôs uma suposta relação extraconjugal da escritora Sylvia Serafim Thibau, em 1929. Enfurecida, ela comprou um revólver e seguiu para a redação, em busca de Mário. Foi atendida pelo filho mais velho, Roberto, que fazia as ilustrações do jornal, e não hesitou: atirou contra o rapaz, que morreu três dias depois. Tomado pelo desgosto, Mário se entregou e também faleceu, em menos de três meses, com uma trombose cerebral.

A adaptação da ideia para a TV fez com que Fernanda relesse diversos textos de Nelson Rodrigues e indicou vários ao roteirista Geraldo Carneiro. Como a expectativa era a de ter episódios com cerca de oito minutos, dessa seleção foram filtrados os que poderiam se adequar ao tempo estipulado.

Revisitar grande parte da obra clássica não foi problema para a atriz, que chegou a conviver com Nelson Rodrigues e até elege suas personagens favoritas criadas por ele. "Tem a Geni, de Toda Nudez Será Castigada; e a Alaíde, de Vestido de Noiva. As mulheres do Nelson são riquíssimas e poderosas cenicamente. Até mais do que os homens, porque ele tem, em sua dramaturgia, um espaço muito traumático para elas", justifica

Novela das nove

Aos 87 anos de idade, Fernanda Montenegro está em plena atividade. Além do trabalho no Fantástico, a atriz também estará no ar, a partir de outubro, na novela O Outro Lado do Paraíso, que substituirá A Força do Querer na faixa das 21 horas da Globo.

Na trama, escrita por Walcyr Carrasco, ela interpretará Mercedes. "Vou fazer uma velhinha rezadeira. Por isso estou com os cabelos brancos agora; é para a personagem. Ainda me estranho um pouco", diz, referindo-se ao novo visual.

adblock ativo