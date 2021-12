Fernanda Montenegro recebe prêmio no Domingão do Faustão

O especial de fim de ano do programa Domingão do Faustão do dia 29 promete emocionar os telespectadores da emissora com a tradicional Pizza do Faustão e a 13ª edição do Troféu Mario Lago.

Já na gravação foi possível perceber que lágrimas vão rolar, principalmente na hora de homenagear Fernanda Montenegro, que, depois de ganhar o Emmy de Melhor Atriz, também foi contemplada com o prêmio da atração global. Fernandona, como é carinhosamente chamada pelos amigos, recebeu das mãos do Rei Roberto Carlos o troféu.

"Eu tenho a honra e o privilégio de entregar o Mario Lago para essa grande mulher. Eu represento o Brasil inteiro, porque todos são seus fãs. Na sua plateia, Fernanda, eu estou na poltrona número 1, na fileira A, te aplaudindo de pé", disse Roberto Carlos, curvando-se ao entregar o prêmio à atriz. "Finalmente tenho uma foto com Roberto", brincou Fernanda. E os dois cantaram juntos a música Emoções.

Foi uma homenagem com grandes surpresas, como um depoimento arquivado de Fernando Torres (marido da atriz que morreu em 2008). No vídeo, Torres diz: "Nenhum nervosismo superou o momento do nosso casamento, que eu chorava como uma besta. E Fernanda me ajudava: diz que sim, diz que sim! De lá pra cá, não mudou nada. É como se fosse o ar que eu respiro. É muito verdadeiro. É um ar de vento forte, me sufoca às vezes, como agora, que estou chorando. Mas, é sempre bem- vindo. Você é meu amor. Será sempre".

Os filhos da atriz, Fernanda Torres e Cláudio Torres, também falaram sobre a mãe. Além de atores e amigos, como Eva Tudor, Francisco Cuoco e Jaqueline Lawrence, e do autor Manoel Carlos.

No palco, a cada minuto, um grande amigo e ícone da TV entrava para celebrar Fernanda Montenegro. Entre eles estavam Tony Ramos, Lima Duarte, Glória Menezes, Glória Pires, Edson Celulari, Marcello Antony, Julia Lemmertz, Alexandre Borges, Mariana Ximenes, Maitê Proença, Vera Fischer, Andrea Beltrão, Renata Sorrah, Natália do Vale, Aracy Balabanian, Rosamaria Murtinho, Mauro Mendonça e Nathalia Timberg.

Lima Duarte também fez uma reflexão sobre o ano de 2013. "Foi bom. O (escritor) Mário de Andrade diz uma coisa bonita: 'Eu tinha uma cesta de cerejas e fui comendo ávido. Agora que estão acabando, estou roendo até o caroço'. Ou seja, agora estou aproveitando a vida. Para mim, viver é estar atento a tudo, estar sempre tentando renovar opiniões, ideias e, principalmente, estar com os velhos amigos", disse o ator.

Elogios

Para Maitê Proença, "ter Fernanda ao lado é garantia de um momento que te eleva. Não tem lugar comum, não tem frase feita. Ela até gosta de falar bobagem, é agradável e tem senso de humor É sempre com um olhar distinto de tudo que você já ouviu... estar com ela é sempre um ganho".

Para Renata Sorrah, foi uma honra participar das homenagens à atriz. "A Fernanda é um exemplo para a gente, uma mulher maravilhosa, forte, a família dela é incrível: a Nandinha, o Cláudio e o Fernando, que eu gostava tanto", afirmou.

O último programa do ano terá também a Pizza do Faustão, que contou com a presença das atrizes de Amor àVida, Tatá Werneck, Maria Casadevall, Fabiana Karla e o ator Caio Castro.

Tatá Werneck era só piada, tanto durante a gravação quanto nos bastidores. Naturalmente engraçada, ela comentou sobre sua carreira. "Eu me vejo fazendo outros papéis, mas, para isso, devo abrir mão do humor. Eu fico triste porque o humor ainda é um braço da interpretação que parece que ainda é discriminado", disse.

