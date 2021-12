Fernanda Montenegro leva o Emmy de Melhor Atriz

A atriz Fernanda Montenegro venceu o 41º Emmy Internacional, considerado o Oscar da televisão mundial, na categoria melhor atriz. O prêmio veio por sua atuação no especial de fim de ano "Doce de mãe", da TV Globo.

Fernanda é a primeira brasileira a receber o prêmio.Ela concorreu com a chinesa Li Sun, de "The Back Palace: Legend of Zhen Huan"; com a britânica Sheridan Smith, de "Mrs. Biggs"; e com a sueca Lotta Tejle, de "30 Degrees in February"

"Gostaria de dividir este Emmy com meus queridos diretores, Ana Luiza Azevedo e Jorge Furtado, e com todo o elenco, meus amigos, maravilhosos e estupendos atores do Brasil. Muito obrigada", disse a atriz. Fernanda compareceu à cerimônia, nesta segunda-feira, 25, em Nova Iorque, usando um vestido preto de veludo.

