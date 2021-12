Fernanda Montenegro: "Eu penso que o preconceito vai acabar"

A atriz Fernanda Montenegro dispensa apresentação, mas, por incrível que pareça, esta senhora de 85 anos está sempre surpreendendo, seja na TV, no teatro ou no cinema. E a partir de março próximo, certamente, seu nome dará muito o que falar com uma personagem homossexual na próxima novela das 21h da TV Globo, "Babilônia". De uma simplicidade ímpar, Fernandona (como é chamada entre os amigos) diz que não pretende ser "imortal" e tem reclamado do excesso de "selfies" pedidos pelos fãs. "Isso é uma idiotice. Acho que, em breve, irão cansar. Espero que seja uma fase", dispara ela.

Como será a sua personagem em Babilônia?

Já gravei algumas cenas e fiquei muito feliz com o resultado. Dentro de pouco tempo, vamos começar a pegar mais pesado. Babilônia está muito bem escrita. Já recebi alguns capítulos e fiquei encantada com o texto do Gilberto (Braga). Na trama, a minha personagem e a da Nathalia (Timberg) estarão casadas há mais de 40 anos, numa vida organizada. Mas para virar uma novela, irão passar por algumas crises. A temática gay faz parte da sociedade. Ninguém mais se espanta. Eu penso que o preconceito vai acabar.

Não tem medo da polêmica?

Não. Durante toda a minha vida tenho feito personagens fortes. Na minha carreira, já fiz duas personagens homossexuais. Acho isso muito importante e interessante.

Como a senhora vê essa nova geração de atores que está surgindo no mercado?

É muito gostoso o encontro dos atores. Essa troca de experiências é sempre muito confortante. Eu adoro! É comovente estar ao lado de um ator começando a sua carreira. Sempre tento dar algumas dicas.

A senhora diz sempre que é uma pessoa desconectada. Não gosta da internet e dos benefícios que ela traz?

Não sou uma pessoa conectada. Sou uma mulher da Idade Média em relação à internet. Não sei nada. Tenho uma pessoa que faz isso pra mim. Só sei pensar através da minha mão. Escrevo e alguém copia aquilo e passa para quem quiser. Eu não tenho paciência para sentar e ver essas coisas. Eu ainda trabalho muito. Espero em Deus que isso demore bastante (risos). Eu sou um ser arcaico. Sou mais do lápis. A ideia sai do coração para a mão. Simples assim!

A senhora já criticou publicamente a moda dos (autorretratos) "selfies"...

O selfie é um horror! Esse novo modo de fotografar é uma invasão. E as pessoas vêm em bando. O que elas vão fazer com isso? O selfie é bem pior que o paparazzo. Quando você não quer fazer, eles (os fãs) ficam danados. Um dia desses, fui ao banheiro do aeroporto e tinha gente querendo bater selfie comigo. Até um tempo atrás, eu me submetia. Agora, eu não me submeto mais. Às vezes, tem gente que vem fazendo chantagem com criança: 'Ele quer tirar um selfie '. O garoto não quer fotografar coisa nenhuma. Isso é uma idiotice. Acho que, em breve, irão cansar. Espero que seja uma fase.

Tem outros projetos de trabalho além da novela?

Por causa da novela vou ficar longe de tudo. Mas tenho um espetáculo pronto, que devo apresentar em 2016. Em 2014, eu fiz muita coisa. Gravei vários filmes e voltei com Doce de Mãe, um projeto que gosto muito.

