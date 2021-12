Fernanda Montenegro e Nathalia Timberg serão casal gay na TV

Fernanda Montenegro e Nathalia Timberg vão viver um casal gay na televisão. Elas estão escalas para a novela de Gilberto Braga junto com Ricardo Linhares e João Ximenes Braga, no horário das 21 horas, segundo o colunista Leo Dias, do jornal "O Dia".

A trama, ainda sem título definido, deve estrear em 2015, mas os autores já estão bem adiantados. Dennis Carvalho será o diretor da novela. As atrizes Camila Pitanga e Daisy Lúcidi também já estão reservadas. Elas serão a mocinha e a vilã, respectivamente.

Ainda segundo a coluna, se depender de Gilberto Braga a trama irá suceder Em Família, de Manoel Carlos. Mas vale lembrar que Aguinaldo Silva entrou na fila antes com sua sinopse.

adblock ativo