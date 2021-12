Fernanda Lima diz não ao "Vídeo Show", diz colunista

Fernanda Lima deixou claro que não quer ir para o comando do "Vídeo Show" (Globo). De acordo com a colunista Fabíola Reipert, do R7, a loira foi convidada a assumir o lugar de Monica Iozzi na atração, mas recusou a tarefa de tentar "ressuscitar" a audiência do programa e se queimar de vez (levando em conta que a segunda edição do "SuperStar" não deu o retorno esperado).

A questão é que com a negativa, Fernanda, que está sem projeto na emissora, corre o risco de ficar na geladeira. O programa "Amor & Sexo", que era comandado por ela, dava audiência, mas não há planos para ele retornar à programação.

Fala-se que a atriz Grazi Massafera também foi sondada a assumir a atração, mas também recusou o convite. A loira está no ar com a novela "Verdades Secretas" e não para de receber elogios por sua atuação no papel da modelo Larissa.

Vídeo Show

A Globo vem fazendo tudo que é possível para dar uma nova vida ao "Vídeo Show". Depois passagem de Zeca Camargo pela atração, considerada ruim pela crítica, a emissora escalou Monica Iozzi e Otaviano Costa para o comando. Também trouxe de volta Miguel Falabella, para uma rápida participação no final do programa, e Cissa Guimarães, com algumas entrevistas.

A atração ainda passou a ser ao vivo e apostou em muitos convidados circulando no estúdio. Além disso, os atores Giovanna Ewbank e Joaquim Lopes foram apresentados como novos integrantes da equipe.

