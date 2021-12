Fernanda Lima constrange mãe com pergunta sobre sexo

Neste ano o programa "Amor & Sexo" (Globo) veio com o objetivo de quebrar tabus mesmo. No programa exibido na noite desta sexta-feira, 20, uma pergunta que a apresentadora Fernanda Lima fez para sua mãe, dona Maria Tereza, movimentou as redes sociais. Ela questionou a mãe se ela sabia o que era um 'dildo' (Pênis de borracha).

A mãe de Fernanda, envergonhada, fugiu do assunto e disse: "Fernanda, não me complica, me deixe em paz", afirmou.

A cena causou gargalhadas e constrangimentos não só no estúdio de gravação, como também nas casas dos telespectadores.

Apesar de brincar e perguntar o que seria o objeto para a mãe, Fernanda não explicou muito bem o que seria o tal 'dildo', o que fez muitos internautas compartilharem casos engraçados de mães e avós perguntando sobre o objeto.

Assistindo Amor e Sexo com minha mãe e ela me pergunta oq é um dildo. Que belo sábado a noite — Duda Lima (@DudaaL) February 21, 2016

Cá estou vendo amor e sexo com a minha avó e comentando sobre pompoarismo, egg masturbador e dildo. — Jaynne Cristine (@jaynnecristine) February 21, 2016

no amor e sexo a fernanda perguntou tipo sua mae sabe o que é dildo? e eu "oxe quem nao sabe" e minha mae me olhou tipi que stephanie???w?w? — ste (@beffourz) February 21, 2016

adblock ativo