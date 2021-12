Fernanda Gentil diz ter tido coragem de se encantar por uma mulher

A jornalista Fernanda Gentil participou do quadro "Ding Dong" do programa Domingão do Faustão no último domingo, 9, e comentou sobre o fim do casamento com Matheus Braga e da coragem que ela teve de se encantar por uma mulher.

"A minha decisão foi ser feliz. Eu e o Matheus tivemos coragem de reconhecer cedo que o casamento não estava dando certo e tive coragem também, de me encantar por uma mulher, o que foi novidade para mim, e lutar por isso. Eu só devia satisfação aos meus pais e meu irmão, e a partir daí a gente estava junto para passar por essa onda", disse Fernanda.

Quando assumiu o relacionamento com a também jornalista Priscila Montandon, a apresentadora comentou que o dia 29 de setembro, ela não viveu. "Costumo dizer que aquele 29 de setembro, quando a notícia explodiu, foi um dia que eu não vivi. Meu celular não parou, e muita gente ficou sabendo ali, inclusive 'algumas amigas", revelou Fernanda. A jornalista não se incomoda com os comentários preconceituosos. "Recebi o carinho imenso de muita gente. Para cada crítica, dez se encarregavam de calar aquilo ali. Eu fico preocupada com pessoa que está lá no interior escondida e vive esse dilema, achando que é um problema", afirmou Gentil.

