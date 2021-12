Feltrin:com menos gastos, Mais Você dá mais ibope que Fátima

Apesar de ter uma equipe com cerca de 50 funcionários a menos e um custo por programa cerca de 60% menor que o Encontro com Fátima Bernardes, o Mais Você, de Ana Maria Braga, ainda é líder absoluto nas manhãs da Globo. A atração comandada por Ana Maria (e Loro José) tem registrado médias de 7,1 pontos (cada ponto = 62 mil domicílios sintonizados). Trata-se de um ponto a mais que o caríssimo e bem produzido programa da Sra. Bonner.



Explicação?

Talvez a empatia de Ana Maria seja maior que a de Fátima com o público específico das manhãs da Globo. Quando o Encontro... foi formulada foi considerado "batata" que daria dois dígitos (mais de dez pontos). Pois é, não deu.



Assédio insuportável

Rafinha Bastos, amado por uns, odiado por outros, está por cima da carne seca na Band, o que vem despertando muitos ciuminhos - inclusive de ex-colegas de palco. Acontece que ele decidiu ficar na emissora, mas teve uma série de ganhos extras para assinar. Rafinha assinou contrato com o SBT no cangote da Band. Se a família Saad hesitasse por um só segundo, ele mudaria de mala e cuia para o Complexo Anhanguera de Silvio Santos. Como fez seu colega Danilo Gentili.



Produção brasileira

A obrigatoriedade de todos os canais exibirem uma cota de produções nacionais ainda não mostrou a que veio, mas já tem suas vítimas. A Sessão Brasil, da Globo, faixa dedicada exclusivamente a filmes nacionais, está dando menos ibope que muitas atrações da Record. Veja as médias ano a ano: 2007 (5,3 pontos); 2008 (4,9 pontos). 2009 (5,3 pontos); 2010 (4,9 pontos); 2011 (4,9 pontos); 2012 (4,7 pontos); 2013 (4,3 pontos)



Deixem-na em paz

Não tem um mês que alguém da Globo não arrume algum telefone da atriz Ana Paula Arósio e, conversa vai, conversa vem, tente demovê-la da ideia de abandonar definitivamente a carreira de atriz. Ana tem recebido os mais diversos convites para seriados, minisséries ou só participações em um ou outro programa. Para se ter a ideia de como a Globo está ajoelhada aos pés de sua diva, Ana Paula rescindiu contrato com a emissora e a Globo nem sequer cogitou em cobrar-lhe multa. Isso é algo absolutamente inédito.



Voltou ao radar

O SBT voltou a cogitar a contratação de Tom Cavalcante para sua linha de show. Tom, no momento, está sem contrato. Ele poderia ser um dos quadros fixos (de humor) do futuro programa de Gugu no SBT, que deve estrear até abril.



Campeão

Marcelo Rezende é um dos campeões de cartas enviadas por fãs à Record. O conteúdo é quase sempre o mesmo: "Acho você lindo e quero me casar com você.... Sei que posso fazê-lo muito feliz..."



Hein?

Lindo? Onde? Onde? Brincadeirinha...



A propósito

Xuxa vai passar o ano de 2014 fora do ar para se submeter a cirurgias nos pés e fazer fisioterapia, a Globo vai manter seu contrato assim mesmo, mas não pensem que ela vai ganhar o mesmo que ganhava antes. A Globo deu um jeitinho de dar uma reduzida no salário da loira, após 30 anos prestados.

adblock ativo