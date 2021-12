Feltrin: Na guerra pelo ibope, Record e SBT viraram Fla-Flu

Desde 2008, quando finalmente superou o SBT e passou a ser a TV vice-líder isolada no país, a Record está sendo pela primeira vez acossada pela emissora de Silvio Santos. O motívo é meio duplo: de um lado, as últimas novelas da Record não estão rendendo nem perto do esperado. De outro, o SBT passa uma boa fase com Chiquititas, programa do Cabrini e, especialmente, alguns blockbusters que vêm agradando ao público.



Diagnóstico



Depois de Pecado Mortal ter se tornado um fiasco em termos de ibope, agora é Vitória (a história equina) que não está lá agradando muito ao público. E olha que a novela tem até um triângulo amoroso envolvendo a fresquinha Vitória e outros dois mamíferos perissodáctilos.



Por outro lado



Na média geral das 7 à 0 hora, SBT e Record disputam cabeça a cabeça o direito de ficar em segundo lugar. Isso é mais comum na faixa horária nobre. É nesse momento que o SBT mais se aproxima - se não mesmo ultrapassa) a rival Record. Nas manhãs e tardes a Record continua tranquila. O problema mesmo é só das 18 à 0 hora, quando a diferença entre ambas mal chega a 1 ponto. Ciente disso, Silvio Santos decidiu esticar Chiquititas até onde não puder mais. Fala-se que a novelinha só vai acabar em 2016. Haja...



O SBT



Falando nele, a emissora ainda não desistiu de tirar José Luiz Datena da Band. O problema é que Datena não quer trocar seis por meia dúzia. Isto é, sair de um programa policial na Band para assumir outro nas tardes do SBT. O jornalista simplesmente não aguenta mais falar de desgraça.



Pegue o boné



Alex Escobar, repórter da Globo, bem que fez um teste como narrador de futebol. Há uma incrível ausência de narradores esportivos na Globo, que quase todo ano chega a fazer oficinas com jovens talentos, mas até hoje nunca achou um só profissional promissor.



Fim de feira



A Globo tem hoje Galvão, Luis Roberto e Cleber Machado. E olhe lá. Nas Olimpíadas de 2016 a Globo vai passar um verdadeiro sufoco se não arranjar novos nomes. Em tempo: Alex Escobar foi reprovado.



É uma possibilidade



Tem cada vez mais gente na Globo defendendo o fim dessas mininovelas/remakes sendo exibidas às 23 horas. Já é consenso que não estão agradando - um dos motivos é devido ao tardio horário em que são exibidas durante a semana. O que faz o Programa do Jô só ir ao horário de madrugada atualmente. Deixem o gordo (e nós, seus telespectadores) dormir mais cedo, pô!



Esperem sentados



Na Record a expectativa realista é que a próxima edição de A Fazenda vai dar no máximo 8 pontos de média. E isso só se fizerem muita, muuuuita oração.



Muito fofos



Depois de meses passando vontade, fechando a boca e submetido a uma dieta quase militar, o apresentador Zeca Camargo acaba de descobrir que já voltou a pesar mais de 113 quilos novamente... Quando saiu do quadro Medida Certa, do Fantástico, ele tinha emagrecido para quase 100 quilos. Ou seja, o quadro emagreceu apenas temporariamente.



É o amooooooor!



Está uma verdadeira lua de mel entre Record e RedeTV! Qualquer uma pode convidar estrelas da concorrente que está tudo sendo aprovado por ambas. Na TV aberta, uma rara troca de gentileza entre duas concorrentes.

