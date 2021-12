Feltrin: Joia Rara, da Globo, despenca no Ibope

A nova novela das 18 horas na Globo foi feita com esmero e sem economia. Considerada uma das mais caras novelas da Globo nos últimos anos (em custo por capítulo), a trama tinha a obrigação de levantar o início do horário nobre e, com isso, turbinar as atrações que vêm a seguir. Mas a novela não está dando conta e já acende o sinal amarelo na emissora...

Joia cara

Jóia Rara começou com 21 pontos de Ibope, um número até que razoável para o horário das 18 horas. No final de semana passado, porém, já havia caido para 14 pontos (cada ponto = 62 mil domicílios na Grande São Paulo).

Linha da vida

Depois de "trocentos" anos de Globo, onde fez Malhação e Video Show, respectivamente, é incerta a permanência de André Marques na emissora. Ele já foi avisado que deixa o Video Show para sempre nos próximos dias e nenhum diretor sequer lhe deu esperanças de que possa fazer outra coisa em outra área. Quiçá, voltar para Malhação?

Atores da TV aberta na TV paga

É cada vez maior o número de jornalistas e atores da TV aberta que andam dando as caras na TV paga. Com exceção da Globo, quase todas as emissoras permitem que seu elenco possa fazer um "segundo turno" de trabalho na TV paga. Desde que o programa em questão não seja exibido na mesma hora em que o ator ou jornalista estão na TV aberta, e desde que o trabalho não configure jabá - tipo, apresentar um programa pago ou de vendas, como o Mil e Uma Noites, Medalhão Persa, Polishop e etc...

Na falta do cão...

Adriane Galisteu, por exemplo, que não está conseguindo emplacar programa em nenhuma emissora aberta há meses, já anda dando expediente no canal Investigação Discovery, como âncora de um programa sobre casais psicóticos. Milhem Cortaz, da Record (e de Tropa de Elite, também anda fazendo um freela no canal Discovery, onde ancora o assustador programa Mistérios.

...caça-se com a gata

Já a ex-Global Rosana Jatobá virou figurinha carimbada do NatGeo, sempre comandando atrações especiais. No mesmo canal, acaba de aterrisar Cazé, ex-VJ e coapresentador de A Liga, na Band. Cazé apresenta o Truques da Mente.

Guinness Book

Provavelmente vai ser um recorde. A "nova" MTV anunciou que vai voltar a exibir episódios de South Park. Com isso o desenho deverá ser o único, na história da TV brasileira, a ser exibido ao mesmo tempo em três emissoras diferentes: MTV, Comedy Central e VH1.

Impressionante....

....a guerrinha de egos entre Sophie Charlotte e Malvino Salvador para ver quem aparecia com outro acompanhante primeiro no Rock in Rio. O casal já se separou 2.876.472 vezes só nos últimos 12 meses. Brincadeirinha. Mas não muito...

Aqui Agora com outro nome

Pela quinta vez Silvio Santos vai tentar ressuscitar o Aqui Agora (com outro nome) para enfrentar a queda de ibope no horário em que a Band está exibindo o Cidade Alerta. Devia tentar ressuscitar O Povo na TV de uma vez por todas...

Acha que acabou?

A Fazenda, da Record, está em seus últimos momentos. Mas não precisa se regozijar. A emissora deve lançar sua segunda Fazenda de Verão dentro de, no máximo, três meses. Assim aproveita boa parte dos cenários e produção já montados em Itu. O que temos a declarar? NÃÃÃÃÃÃÃÃÃOOOOOOOO!

