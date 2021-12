Feltrin: Igreja Mundial quer comprar 'pedaço' da RedeTV!

Como está prestes a perder seu espaço tanto na Bandeirantes como no canal UHF 21, que arrendou da emissora, o apóstolo Valdemiro Santiago, líder da Igreja Mundial do Poder de Deus, está tentando uma cartada desesperada para não desaparecer da televisão. A TV é meio pelo qual ele alcança mais fiéis e obtém mais dinheiro com o pagamento de carnês, boletos, desafios e campanhas de arrecadação - sem falar no dízimo. A Universal deve ficar com os horários que antes eram da igreja de Valdemiro. Motivo do rompimento por parte da Band: atrasos sucessivos no pagamento do aluguel dos horários.

Procura-se visibilidade

Fontes do mercado ouvidas por esta coluna dizem que Santiago está tentando de todas as formas se aproximar agora dos donos da RedeTV! Valdemiro confidenciou a um de seus auxiliares que a ideia seria comprar um quinto (20%) da RedeTV! e colocar na emissora seis horas de programação dos cultos da Mundial de segunda a segunda. Os donos da RedeTV! já receberam várias propostas para vender parte ou mesmo toda a empresa, mas ela é a "menina dos olhos" do presidente e majoritário Amílcare Dallevo. Ele não quer nem ouvir falar no assunto. Pelo menos não queria até recentemente.

A volta

Além do programa Domingo da Gente, na Record, no qual também deverá sair à rua e fazer quadros na casa de artistas, Adriane Galisteu deve ressuscitar também o finado programa de variedades É Show, de segunda a sexta. Em horário nobre.

Jogaram a toalha

Pecado Mortal deve ser a última novela longa realizada pela Record. A partir de 2014, os investimentos vão se concentrar em mininovelas e macrosséries. E tudo feito em parceria com produtoras nacionais. A emissora cansou de investir dezenas de milhões de reais em novelas e ver que o público simplesmente não assiste. É como se eles tivessem sido vacinados pela Globo, disse um ator de Pecado Mortal, que pede para não ser identificado. Ele estava muito abalado com o baixo ibope da novela - que é boa.

No telhado

Vários programas que vocês, leitores, conhecem há décadas, exibidos na Globo, poderão sumir da grade de programação a partir de 2014...

Quase tudo a ver...

Há diretores globais que defendem o fim de programas históricos, como Programa do Jô, Altas Horas, Angélica e mais algumas atrações. O argumento é que o custo é alto e o ibope, não. Que é preferível pagar esses profissionais e deixá-los em casa, e desmanchar suas equipes. A questão não é corte de custos, porque isso a Globo não precisa. Deve ter lucro líquido de quase R$ 3 bilhões este ano. Sim, eu disse lucro líquido.

Insones

No caso de Jô Soares, talvez ele nem se importasse de sair do ar. Afinal, seu programa está indo ao ar por volta até das 3h. Só as corujas e gente com problema de insônia consegue assistir.

Vergonha

Muito irritante você pagar para ter TV por assinatura e notar que boa parte dos canais simplesmente não para de repetir os mesmos programas, séries, filmes... até três vezes por dia! Onde está a dona Anatel que não fiscaliza essa porcaria de serviço (caro)?

