Feltrin: Globais tentam dar carteirada no Rock in Rio

Atual queridinho das novelas da Globo, o ator Caio Castro bem que tentou, mas não conseguiu entrar sem convite no camarote VIP do Rock in Rio, no fim de semana. "Mas eu sou da Globo", argumentou com um segurança que se fingia de morto, porém sem dar brecha para a passagem. Castro então ligou para algum primo do amigo do vizinho do cunhado de algum promotor do festival de rock, mas não teve sucesso. Tu-tu-tu-tu-tu..... ouviu o galã do outro lado da linha...

Para piorar...

Caio estava acompanhado de mais três amigos - -todos devidamente sem convite. Ou seja, ele não só queria entrar "na boa" como também emplacar mais três boquinhas. Não deu certo. Os atores da Globo costumam fazer o mesmo em alguns camarotes no Carnaval do Rio, e quase sempre se dão bem. Mas o Rock in Rio é uma festa privada que visa lucro, daí a ordem para não deixar penetra entrar - seja ou não famoso...

Own, pobrezinha...

Outra que tentou de tudo para entrar na área VIP sem convite foi Lívian, filha de Renato Aragão. Linda, charmosa, alta, ela bem que tentou usar todos os seus atraentes atributos, muito chamativos, aliás. Fez inclusive beicinhos e olhinhos suplicantes (pisc! pisc! pisc!) para o segurança deixá-la passar, mas ele continuou se fazendo de mortinho. Nota 10 para o profissionalismo e sangue frio do segurança, aliás.

Até que enfim o simancol

"Essa turminha da pesada vai aprontar de montão". "Mas essa galera vai arrepiar o pedaço". "Ele é um cara muito louco que vai fazer a maior confusão". Vocês certamente já ouviram uma das frases anteriores em alguma chamada da Sessão da Tarde da Globo ou dos filmes da Tela Quente. Pois não é que a Globo afirma que essa mesmice vai acabar? A emissora promete que a partir de agora cada programa ou filme terá uma chamada personalizada, única. No caso dos filmes, a ideia é usar a velha e surrada fórmula há anos usada na TV paga, que mistura perguntas ou afirmações do locutor com palavras soltas usadas pelos atores do filme em questão. Ou seja, trata-se de uma emissora muito louca que DIZ que vai agitar e inovar para a galera....

Gente que rala

...pode-se acusar João Kléber de qualquer coisa, menos de preguiçoso. Em alguns dias ele chega a passar cinco ou seis horas no ar na RedeTV! Isso é mais que o dobro de Marcelo Rezende, da Record, e José Luiz Datena, na Band.

Soy contra

Ainda sobre a Globo. Suspeita-se que a emissora seja completamente contra a minuta do marco regulatório da internet, que prevê que qualquer conteúdo só seja retirado da internet mediante decisão judicial, e não por mera notificação. O problema é que a emissora teme que, do jeito que o governo pretende, ela deverá gastar muito mais tempo e dinheiro para conseguir retirar do ar trechos de vídeos, capítulos de novela ou programas que eventualmente internautas decidirem postar na rede. Hoje, por exemplo, a Globo tem um acordo direto com o YouTube que facilita tudo. A emissora tem uma equipe que rastreia a internet 24 horas por dia e sempre que acha algum vídeo seu postado indevidamente, a emissora apenas avisa o You Tube que gentilmente o tira do ar. Não é feita nem notificação extrajudicial.

Caça ao profissional

Algumas emissoras menores estão apavoradas com a entrada da Viacom, que assume sua MTV a partir de outubro. Isso porque a empresa norte-americana anda assediando e já está convencendo muitos profissionais dessas pequenas emissoras a pedir demissão e assinar com a nova MTV. Isso vale para áreas artísticas, de produção e técnica.

Enquanto isso...

Cerca de 200 funcionários da antiga MTV ainda estão desempregados. A Viacom tem evitado ao máximo convidar profissionais da ex-MTV. Corre a lenda, para evitar que tragam eventuais vícios profissionais da antiga casa. A Viacom quer uma novíssima MTV, que em nada lembre a antiga. Vai ser meio difícil, dada a linguagem visual.

