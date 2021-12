Félix e Leila farão pacto de maldade em Amor à Vida

Em Amor à Vida, Félix (Mateus Solano) em breve vai descobrir em Leila (Fernanda Machado) uma aliada. O pacto acontece quando o administrador descobre que a prima quer que seu namorado se case com a rica Nicole (Marina Ruy Barbosa), pois a moça tem pouco tempo de vida.

"Ela tem no máximo seis meses de vida. O que custa ficar esse tempo com a menina para passar a vida inteira rico?", indaga Leila a seu primo. "Pode deixar priminha. Vou tentar convencer seu bofe", diz Félix, já esperando que a moça retribua a "gentileza" quando for preciso.

