Félix dança funk em saguão de hotel em Amor à Vida

Depois de ser expulso da casa da mãe, o vilão Félix (Mateus Solano) irá aprontar mais uma em Amor à Vida, no capítulo que irá ao ar nesta quarta-feira, 20. E a cena será com direito à dancinha e tudo!

A confusão começará quando ele tenta se hospedar no melhor quarto de um hotel de luxo. Ao passar o cartão para pagar pela hospedagem, ele perceberá que os cartões estão bloqueados e que, por isso, não poderá ficar no hotel.

Furioso, o vilão arrancará a peruca do funcionário do hotel e depois dançará funk no saguão. O espetáculo só acabará quando os seguranças do estabelecimento chegam e colocam Félix para rua.

adblock ativo