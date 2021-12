Félix bate em Edith ao saber que foi traído em Amor à Vida

Félix (Mateus Solano) não vai gostar nem um pouco de descobrir que está sendo traído pela mulher em Amor à Vida. Depois de mostrar as fotos que prova o caso que o marido tem com Anjinho (Lucas Malvacini), Edith (Bárbara Paz) vai fazer questão de dizer que está dando o troco.

A revelação acontece durante um dos encontros com o mordomo Wagner (Felipe Titto) em seu quarto. Félix chega em casa chamando pela esposa, que manda rapidamente o amante pular a janela. Mas, antes, ela pede para ele deixar a cueca.

Para surpresa de Félix, Edith abre a porta do quarto já jogando na cara do marido que estava na cama com um amante. Em um primeiro momento, ele acha que é uma brincadeira para causar ciúme, mas logo descobre que Edith fala a verdade. "Eu podia ir para um motel ou para um flat, como você faz com aquele... Anjinho", provoca a loira.

Félix percebe que ela fala a verdade e se descontrola quando Edith provoca ainda mais e mostra a cueca de Wagner como prova. O vilão dá um tapa na cara da esposa e a chama de vagabunda.

Jonathan (Thalles Cabral) e Tamara (Rosamaria Murtinho) escutam a confusão e entram no quarto para defender Edith, mas o menino acaba apanhando do pai também.

Tamara avisa que Félix não pode fazer nada contra elas, já que sabem de toda a verdade sobre a história do bebê de Paloma que ele jogou na caçamba de lixo. Mas Félix não se sente ameaçado e diz que as duas serão cúmplices se abrirem o bico.

