Félix apanha de Paloma em Amor à Vida nesta segunda

O capítulo desta segunda-feira, 18, de Amor à Vida (Globo), promete pagar fogo. Isso porque Félix (Mateus Solano) será desmascarado por César (Antonio Fagundes), que contará a família Khoury que o vilão foi quem jogou Paulinha (Klara Castanho) na caçamba de lixo.

Transtornada ao saber da verdade, Paloma (Paolla Oliveira) partirá para cima do irmão, jogando-o no chão. "A minha vontade é de me vingar de você, te fazer sofrer. Mas vou te dizer uma coisa, eu sempre te dei amor e agora você não tem mais esse amor. Não se aproxima mais de mim, da minha filha e nem da minha família. Por mim, você morre sozinho!", dispara.

"A minha vontade é de me vingar de você", diz Paloma para Félix (Foto: Divulgação | TV Globo)

