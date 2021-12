Felipe Tito vira apresentador de reality show

Longe da televisão desde o fim de "Amor à Vida", onde viveu o mordomo Wagner, o ator Felipe Tito vai comandar na MTV a versão brasileira de "Are You The One?", reality show de namoro.

No programa, dez homens e dez mulheres, selecionados a partir de métodos de combinação de perfis, são colocados para viver juntos no mesmo ambiente. Lá, os casais devem ser formados. As incrições estão abertas.

