Felipe Simas faz sua estreia na TV em "Malhação"

Aos 21 anos, o ator Felipe Simas fará sua estreia na TV. Ele será o valente Cobra, na nova temporada de "Malhação", que vai ao ar a partir do dia 14, na Globo.



Caçula da família Simas, ele segue os passos do pai, o ator e capoeirista Beto Simas, e dos irmãos Rodrigo Simas e Bruno Gissoni - que vive o André, de "Em Família" (Globo). "Eu era jogador de futebol, como o Bruno, e comecei a conviver com o pessoal do teatro, que era o dia a dia dos meus irmãos", conta. "Depois que fiz minha primeira peça, descobri que atuar era o que eu queria para o resto da minha vida", complementa.



Certo de que foi influenciado pela família a seguir a carreira artística, o estreante ainda lembra da época em que praticava capoeira com o pai e os irmãos. "É outra coisa que temos em comum. A capoeira nos ensinou a gingar com a vida, a superar as dificuldades", conta Simas.



O caçula afirma que recebeu o apoio da família quando foi confirmado no elenco de "Malhação". O pai esteve nas temporadas de 1996 e 1998 da novela, Bruno Gissoni em 2010, e Rodrigo Simas em 2012. "Converso muito com eles sobre essa experiência e recebo conselhos sobre esse universo que é a TV. A família é tudo, e essa oportunidade veio na hora certa", diz.



Segundo Simas, a estreia em "Malhação" também carrega uma outra vitória. É que ele é pai do recém-nascido Joaquim. "Descobri que um ator leva para seu trabalho as experiências pessoais e sinto que o fato ser pai já me faz um ator diferente, que amadureceu", comenta.



"Eu ainda estava no hospital quando me ligaram dizendo que eu estaria em 'Malhação'. É muita felicidade", complementa. Na trama adolescente, seu personagem, Cobra, é um lutador de muay thai cujo passado é desconhecido. Ele chegará à trama para treinar na academia do mestre Gael (Eriberto Leão). Mas Cobra é competitivo e desleal.



"Ele quer ser um campeão a qualquer preço e será o antagonista de Duca (Arthur Aguiar), o preferido de todos na academia", adianta.



"Ele é um tipo 'bad boy' e percebe que o rival também leva vantagem na luta e com as mulheres", complementa. Simas avalia que, mesmo se tratando de um tipo mau-caráter, ainda é cedo para afirmar que Cobra será o vilão da temporada.



"Temos a preocupação de fazer personagens humanos. E todo o mudo tem um pouco do bem e do mal dentro de si", filosofa. Sobre o possível assédio das fãs da novela, Simas diz estar tranquilo. "Não há uma preparação para isso, não é mesmo? Quero fazer o meu trabalho e manter meus pés no chão", dispara.

