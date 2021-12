Felipe de Carolis estreia na TV com um tipo polêmico

Com 15 anos de carreira no teatro, Felipe de Carolis debuta na TV com um personagem ousado e polêmico: o traficante Sam de Verdades Secretas, da Globo. Ele é o par romântico de Larissa (Grazi Massafera). Os dois são amigos há muitos anos, mas se envolvem amorosamente depois que ela passa a usar drogas com mais frequência.

"Vocês vão me ver pelado o tempo todo na novela", revela Felipe, que conta que estabeleceu uma grande cumplicidade com Grazi Massafera por conta das diversas cenas de sexo que está gravando com ela.

O ator foi convidado para fazer um teste depois que Mauro Mendonça Filho, diretor geral da trama, e o autor Walcyr Carrasco o viram ao lado de Marieta Severo na peça Incêndios, que está em cartaz há três anos. Assim que leu a descrição do papel que faria, Felipe ficou ansioso para começar os trabalhos.

"É um personagem muito interessante e muito distante de mim, que toma atitudes e tem ações que eu nunca faria. Não o julgo, mas é maravilhoso poder fazer esse 'dealer', um pequeno traficante, um modelo que não deu certo. Ele fornece drogas para a elite de São Paulo e modelos lindas, que fazem sucesso no mundo da moda", conta o ator.

Crack



Larissa vai se afundar no crack, mas Sam não. O ator explica que, como traficante, ele tem a sagacidade de entender a quantidade de droga que pode consumir. Ele tem limite.



"Sam sabe o quanto transforma uma pessoa em cliente fiel e o quanto é necessário para a pessoa viver uma pequena onda. Ele mesmo já caiu nessa armadilha e saiu dela", comenta.

Com corte de cabelo, bigode e barba bem trabalhados, além de estar sempre bem arrumado, o personagem usa seu visual para ser visto. Ele quer chamar a atenção e tenta ser um cara estiloso, bonito, da moda.



"Ele tem um 'approach' muito especial, é um personagem que some quando quer. E, quando ele aparece, precisa ser visto, ele precisa vender. Ele chega em uma balada cheia de adolescentes ricos que podem comprar as drogas sintéticas que ele vende. Então, não se esconde".

Referências e parceria



O filme Meu Nome Não É Johnny, de 2008, foi uma das referências usadas por Felipe na composição do personagem. Ele e outros atores da trama que se envolvem com drogas também tiveram um encontro com uma psiquiatra.



Além disso, o ator conta que foi atrás de um estudioso no assunto da Universidade Federal do Rio de Janeiro para entender por que o consumo de crack é irreversível, vicia e acaba com a vida do usuário.



"Quis saber mais sobre os usuários de cocaína e outras drogas e por que esse universo é sedutor para muitas pessoas". De acordo com o ator, Grazi Massafera tem sido uma parceira e tanto. Ele afirma que se impressionou com a voracidade dela. "Ela está inteira. Não temos vergonha um do outro, nem nas cenas mais íntimas e intensas, e isso otimiza nosso processo de criação, que na TV tem que ser rápido", finaliza o estreante.

adblock ativo