Felipe Andreoli é o novo apresentador do 'Esporte Espetacular'

Repórter do Encontro com Fátima Bernardes, Felipe Andreoli assume, a partir do dia 26 de março, a apresentação do Esporte Espetacular aos domingos, ao lado de Fernanda Gentil. Segundo a TV Globo, Andreoli será um reforço do time de esporte da emissora, o que inclui colaboração no SporTV.

Há cinco anos no time de esporte da Globo, o ex-atleta Flávio Canto continua na casa, de acordo ainda com a nota da emissora, "se dedicando a reportagens especiais e entrevistas para os esportivos da Globo; estará à frente do Projeto Tóquio, que acompanha 10 atletas até os Jogos de 2020; e comandará um reality sobre a luta pela vida por meio do judô, além de continuar no programa Sensei, do SporTV, e integrar o time dos embaixadores do Criança Esperança".

