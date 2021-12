Feirense disputa reality show que vai eleger melhor barbeiro do Brasil

O personal hair Rogério Abreu, de 34 anos, é o representante da Bahia na nova temporada do Barber Champion Brasil, reality show que estreou na quarta-feira, 12, na Record News, com o objetivo de eleger o melhor barbeiro do Brasil.

Rogério, que é de Feira de Santana, vai concorrer com outros 15 participantes na terceira edição do programa, apresentado por Samara Izzo, que conta ainda com os jurados Andrew Pedroso, Lele Flash Power e Clayton Barber.

“Para mim, representar Feira de Santana no Barber Champion Brasil é uma grande honra, principalmente por estar entre os 16 melhores barbeiros do país. Só tenho agradecer a Deus por essa oportunidade”, diz Rogério ao site Acorda Cidade.

O baiano herdou a profissão do pai e, já aos 10 anos, começou a aprender a arte da barbearia. Ao longo do tempo, ele se especializou e passou a dar aulas de cortes e desenhos em escolas.

Atualmente, Rogério é proprietário do Doutor Barber Space, localizada no Conjunto Feira X. No programa, ele vai concorrer a prêmios em dinheiro. O vencedor do reality levará para casa o prêmio R$ 15 mil, além de um kit dos patrocinadores. O segundo lugar vai ganhar R$ 7.500 e o terceiro, R$ 3.500.

