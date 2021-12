Febre nos EUA, série Breaking Bad termina domingo

O destino de um dos vilões mais populares da televisão americana será revelado no domingo, 29, no ansiosamente esperado último episódio da série Breaking Bad, estrela da mais recente edição do Emmy.

O tímido professor de química que se transformou em um impiedoso traficante Walter White irá ao ar pela última vez exatamente uma semana depois que o programa, há cinco anos na telinha, ganhou o Emmy de melhor série dramática no domingo passado.

Aclamada pela crítica, a série tem milhões de fãs nos Estados Unidos e no resto do mundo, graças à sua mistura de fina trama, boa atuação e excelente trabalho de câmera, além da perfeita metamorfose de um homem comum, interpretado por Bryan Cranston, em um verdadeiro monstro.

Um dia depois de levar o maior prêmio da televisão americana, equivalente ao Oscar da Academia, Breaking Bad era um dos tópicos mais discutidos no Twitter.

Entre seus fãs famosos, estão o milionário Warren Buffet, a cantora Rihanna e até o protagonista da série Uma família da pesada, Peter Griffin.

A revista The Economist classificou o programa como "um dos melhores estudos disponíveis sobre a dinâmica dos negócios modernos". Já a revista "Forbes" informou que as empresas pagaram US$ 250 mil para transmitir um comercial de 30 segundos durante o último episódio. De óculos e cabeça raspada, White aparece até na capa do último número da revista "The New Yorker".

A trama da série levanta várias questões éticas.

White se torna produtor de metanfetamina depois de ser diagnosticado com câncer terminal aos 50 anos. Como sua conta bancária está zerada, o professor de química usa a atividade criminosa para pagar seu tratamento e, também, para deixar a família em uma situação econômica confortável depois que morrer.

Sua mulher, Skyler, está grávida de um bebê não planejado, aos 40 anos, e seu filho adolescente Walter Jr. tem paralisia cerebral.

À medida que o novo negócio de White prospera, cadáveres de rivais e de gente inocente começam a se acumular. Com suas mãos cada vez mais manchadas de sangue, White tem dificuldades para se manter concentrado em sua missão original.

O ator Bryan Cranston, que começou a carreira fazendo comerciais de pasta de dentes e de aspirina e, depois, tornou-se coadjuvante em várias séries de TV, disse que o papel de Walter White foi o mais importante da sua vida. Graças a ele, ganhou três vezes o Emmy de melhor ator.

