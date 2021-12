Fausto Silva revela que perdeu 26 quilos após tratamento

O apresentador, Fausto Silva, 70 anos, explicou neste domingo, 21, sobre o emagrecimento repentino, após aparecer visivelmente mais magro no começo do ano. Ele disse que a perda de peso tem relação com um tratamento que ele fez, por conta de um edema linfático na perna, que fez com que ele perdesse cerca de 26 quilos.

"Eu fiz um tratamento doido aí, tomei aquele negócio de cortisona e fui inchando. Pensei: ‘Para onde eu vou, vou virar um balão?'", disse Faustão. "Eu descobri lá com a galera do hospital Albert Einstein que eu estava com 26 quilos em líquido e tirei", afirmou.

Faustão também explicou que o motivo da surpresa foi o fato das mudança ter sido "do dia para noite". No entanto, ele explicou que não foi dessa maneira.

"O último programa de janeiro foi gravado em outubro. Aí o primeiro de fevereiro, já foi gravado em 2021 (...). Aí quando eu voltei ao ar, os caras [pensaram]: Que milagre é esse, porr*? Esse cara esvaziou?'. Eu acabei esquecendo de explicar aqui também, já faz tempo", acrescentou o apresentador.

