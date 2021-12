Faustão no Programa do Jô repercute nas redes sociais

A entrevista de Faustão no Programa do Jô, exibida na madrugada deste sábado, 3, repercutiu nas redes sociais e chegou a ficar entre os assuntos mais comentados no Twitter. Os internautas chamaram a atenção por ter dois importantes apresentadores da televisão brasileira juntos.

"Assistindo o #programadojo entrevistando o #faustao me sinto participando de um evento histórico", disse uma internauta.

O próprio Jô Soares, que encerra seu programa esse ano, disse que deveria ter deixado a conversa com Faustão como a última entrevista. "Fausto, obrigado! Eu bobeei, deveria ter guardado essa entrevista para ser a última, porque teria sido um fecho de ouro, mas qualquer momento que você senta aqui é um fecho de ouro", disse.

Faustão, que é uma figura controversa, recebeu críticas e elogios pela entrevista. "O #Faustão é legal, chato é o domingo mesmo"; "Melhor dia da minha vida #faustao no #josoares"; "#Faustão ngm aguenta no domingo imagine numa sexta a noite"; "Jô Soares entrevistando o Faustão. O programa tá bom e divertido! Mas adivinhem? Faustão não deixa o Jô falar..."; "Gente nem no programa dos outros o #Faustão deixa os outros falarem kkkkkkkkkkk", foram alguns dos comentários sobre o assunto no Twitter.

Durante o programa, Faustão e Jô, que são amigos, relembraram casos curiosos, divertindo a plateia com casos engraçados dos bastidores da televisão brasileira. Nem uma queda de energia durante a gravação atrapalhou o clima de humor.

"Essa é a maior homenagem que a luz da televisão poderia ter feito para ele", brincou Jô.

